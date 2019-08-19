2019/08/19 | 16:53

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72 مليار دولار "لازمة" لحماية سنغافورة من "الغرق"

كلمة -

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قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، إن حماية سنغافورة

من ارتفاع منسوب مياه البحر ربما يكلف البلاد 100 مليار دولار

سنغافوري (72 مليار دولار) أو أكثر، على مدى 100 عام.

وتساءل رئيس الوزراء: "ما تكلفة حماية أنفسنا من ارتفاع مستويات

مياه البحر؟ تخميني هو 100 مليار دولار سنغافوري على الأرجح على مدى

100 عام أو ربما أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف أن الخيارات في المستقبل تتضمن بناء أراض مستصلحة من البحر أو

استصلاح مجموعة جزر قبالة البحر وربطها بسدود.

واتخذت سنغافورة بالفعل بعض الإجراءات، بما في ذلك اقتراح ضريبة على

الكربون وضرورة إنشاء أي مشروعات بنية تحتية مهمة في المستقبل، مثل

المطار والميناء الجديدين، على أرض مرتفعة.

وقالت الحكومة هذا العام إنها ستنفق 400 مليون دولار سنغافوري على

مدى العامين المقبلين، لتحديث وصيانة مصارف المياه وتعزيز قدرتها

على مواجهة الفيضانات.

وأدلى رئيس الوزراء بهذا التصريح في كلمة سنوية للأمة بمناسبة

اليوم الوطني والذي أعلن فيه سياسات وأولويات للحكومة.

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