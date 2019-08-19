نفط الوسط يتعاقد مع موهبة نادي الحسين

2019/08/19 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط مع اللاعب الموهوب اسعد عبد الله قادما من فريق الحسين بعقد يمتد لمدة موسمين .وقال المدير الإداري للفريق نبيل عباس لوكالة وطن للانباء أن اللاعب أسعد عبد الله التحق بصفوف الفريق وباشر بالتدريبات اليومية تحت أشراف المدرب راضي شنيشل والملاك الفني، ويعد اللاعب من المواهب الشاب التي ينتظر […]

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