رئيس مجلس النواب يزور وزارة الدفاع

2019/08/19 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأثنين، وزارة الدفاع.وكان في استقباله وزير الدفاع نجاح الشمري وعددٌ من القادة والضباط.وقال الحلبوسي / حسب بيان لمكتبه/ إن مجلس النواب داعم للمؤسسة العسكرية وأبناء الجيش العراقي بكل صنوفه، ويعمل على تشريع القوانين اللازمة التي تسهم في بنائها وتطويرها، مؤكدا تلبية احتياجاتها من خلال تعزيز تخصيصاتها […]

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