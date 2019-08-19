2019/08/19 | 17:49

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النزاهة النيابية تطالب بإعادة التحقيق مع الفلاحي وإحالته للقضاء

الاثنين

19

أب

2019 :

05:00 pm

18

طالبت لجنة النزاهة النيابية، إعادة التحقيق مع قائد عمليات الانبار

السابق الفريق الركن محمود الفلاحي وإحالته للقضاء بعد تكليف اللواء

الركن ناصر الغنام بمهام قيادة العمليات. عضو اللجنة عالية نصيف أوضحت أن الفلاحي لم تثبت حتى الآن براءته من

التخابر مع المخابرات الأمريكية وما يجري في الوقت الحالي من إجراءات

حصلت بضغوط واشنطن، مطالبة إعادة التحقيق مع الفلاحي وإحالته للقضاء

كون قضية التخابر تعد خيانة عظمى ويحاسب عليها القانون العراقي أقصى

العقوبات.

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