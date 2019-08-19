تركيا تبيع أكثر من مليار متر مربع لسد عجز الموازنة

2019/08/19 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت بيع 245 ألفًا و337 عقارًا بمساحة 1 مليار و170 مليون متر مربع.

جاء ذلك على خلفية تقدم حزب الشعب الجمهوري عن مدينة نيغدا عمر فتحي جورار، بطلب إحاطة إلى نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي لمعرفة مساحات وقيمة العقارات التي تم بيعها في السنوات الخمس الأخيرة.

الرد جاء من وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم الذي أوضح أن حكومة حزب العدالة والتنمية باعت 245 ألف و337 عقارًا وأراضي بمساحة إجمالية 1 مليار و170 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أن الأراضي والعقارات كانت تابعة لخزانة الدولة.

وأوضح كوروم أن عملية البيع تمت في البداية على 166 ألف و452 عقارًا وغير منقول بمساحة إجمالية 561.7 مليون متر مربع، بموجب المادة 6 من قانون رقم 6292، بينما تم بيع 48 ألف و358 عقارًا وأرضا على مساحة 541.7 مليون متر مربع بموجب المادة 12 من القانون رقم 6292، في حين تم بيع 30 ألف و527 عقارًا وأرضًا بمساحة إجمالية 66.4 مليون متر مربع بموجب أحكام وقوانين أخرى.

الوزير أوضح أن مساحة الأراضي والعقارات التي تم تأجيرها في الفترة نفسها بين عامي 2015-2019 بلغت 975 مليون متر مربع من حقول وحدائق وأراض زراعية وأراض فضاء، قائلًا "تستمر عقود الإيجار الخاصة بعدد 31 ألف و436 عقارا وقطعة أرض بمساحة إجمالية 479.2 مليون متر مربع، ضمن عقد إيجار خاص بتأجير عدد 22 ألف و566 قطعة أرض وعقارات".

النائب عمر فاروق جورار، قال إن "حكومة حزب العدالة والتنمية باعت المصانع والموانئ والعقارات التابعة للدولة.



تم القضاء على كل مكتسباتنا من فترة الجمهورية.



لقد تركوا الغابات لتتحول إلى مناجم.



ويبيعون الآن أراضي الخزانة".

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