إيران تصدّر 630 الف طن من السلع إلى العراق عبر منفذ مهران خلال 4 اشهر

2019/08/19 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير مصلحة الجمارك بمحافظة إيلام / غرب ايران/ روح الله غلامي عن تصدير 630 ألف طن من السلع إلى العراق عبر منفذ مهران خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس).وقال غلامي، إنّ منفذ مهران يعد ضمن المنافذ المهمة على صعيد البلاد إذ تجتازه يومياً نحو 400 شاحنة محملة بالسلع متجهة إلى العراق.وأضاف أن إجمالي قيمة السلع المصدرة إلى العراق عبر المنفذ المذكور يبلغ 404 ملايين دولار في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.وتابع: إنّ عوائد السلع المصدرة عبر المنفذ المذكور قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 26 بالمئة كما سجل حجم السلع المصدرة ارتفاعا لافتاً بنسبة 43 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.وأشار إلى أن أبرز السلع المصدرة تتمثل بمواد البناء والمحاصيل الزراعية والبتروكيمياويات بما فيها البلاستيك.وفي سياق آخر قال غلامي إنّه تم إجراء مباحثات مع الجانب العراقي بشأن التمهيد لإعطاء تأشيرات دخول متعددة لرجال الأعمال الإيرانيين.ونوه إلى أن موضوع أخذ رسوم جمركية مختلفة من قبل الطرف العراقي أدرج على جدول الأعمال أيضاً.وخلص إلى أن عمليات تصدير السلع عبر منفذ مهران تسير على قدم وساق، لافتاً إلى أن مصلحة الجمارك في محافظة إيلام تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات الحدودية المحاذية للعراق على صعيد تصدير السلع غير النفطية.

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