طيران الجيش يحرق عجلة تابعة للإرهابيين في ألانبار

2019/08/19 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تمكن طيران الجيش، الاثنين، من إحراق عجلة تابعة لداعش الارهابي في الانبار.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقت /المعلومة /، نسخة منه، انه “وفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت طيران الجيش وخلال تفتيش وادي حوران من احراق عجلة متروكة للارهابيين”.وتمكنت الاستخبارات العسكرية، اليوم، وبعملية استخباراتية نوعية من القاء القبض على […]

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