2019/08/19 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة في السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال عقد اجتماعات مشتركة خلال الفترة المقبلة لتنسيق الجهود المحلية والدولية وتوجيه استراتيجيات التنمية والخطط الحكومية تحت آلية تنسيق واحدة لتحقيق أهداف رؤية 2030.وقال خلال الحفل الذي أقامته وزارة التخطيط بمناسبة إنجاز خطة التنمية المستدامة 2030 وعرض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يؤكد اهمية التعاون مع البرلمان والحكومة لتحقيق الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يؤكد اهمية التعاون مع البرلمان والحكومة لتحقيق الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).