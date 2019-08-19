الكالتشيو.. فيورنتينا يبدي اهتمامه بريبيري

2019/08/19 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أبدى نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، اهتمامه بضم لاعب الجناح الدولي السابق الفرنسي، فرانك ريبيري، الذي رحل، مؤخرا، عن بايرن ميونيخ بطل الدوري

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