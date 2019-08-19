عناصر غذائية هامة توفر الطاقة وتعزز نشاطك اليومي

2019/08/19 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال فترة العطلات الصيفية تكثر الأنشطة الحركية مثل السباحة والمشي وغيرها، ويحتاج الجسم إلى دعم الطاقة وتحسين الأداء.

وتقدم مجلة “Triathlon” فيما يلي قائمة بالوجبات الغذائية

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