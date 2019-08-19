الغانمي لقائد عمليات الانبار الجديد: عليك بالتدقيق الامني والاستخباري

2019/08/19 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الاثنين، ان محافظة الانبار عانت كثيرا من الارهاب، داعيا الى تكثيف الجهد الاستخباري والتدقيق الامني بالمحافظة.

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