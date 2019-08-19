2019/08/19 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pIeWcO95-Fw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 4 أسئلة تواجه عبد المهدي بعد 10 أشهر من الجمود | #الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 4 أسئلة تواجه عبد المهدي بعد 10 أشهر من الجمود | #الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).