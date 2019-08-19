2019/08/19 | 17:56
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الغانمي لقائد عمليات الانبار الجديد: عليك بالتدقيق الامني والاستخباري) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الاثنين، ان محافظة الانبار عانت كثيرا من الارهاب، دا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الغانمي لقائد عمليات الانبار الجديد: عليك بالتدقيق الامني والاستخباري) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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