الغانمي لقائد عمليات الانبار الجديد: عليك بالتدقيق الامني والاستخباري

2019/08/19 | 17:56

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بغداد:سومر نيوز

اكد رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الاثنين، ان محافظة الانبار عانت كثيرا من الارهاب، دا...

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