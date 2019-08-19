2019/08/19 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الاثنين، عن وجود تخصيص مالي يصل إلى 60 مليون دولار لإعادة تأهيل معمل سمنت الكوفة في محافظة النجف الاشرف.وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “وزير المالية فؤاد حسين ابلغ لجنة العمل بتخصيص 60 مليون دولار لإعادة تأهيل معمل سمنت الكوفة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل النيابية: المالية خصصت 60 مليون دولار لإعادة تأهيل معمل سمنت الكوفة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل النيابية: المالية خصصت 60 مليون دولار لإعادة تأهيل معمل سمنت الكوفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).