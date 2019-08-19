الحلبوسي: مجلس النواب يعمل على تشريع القوانين الداعمة للمؤسسة العسكرية

2019/08/19 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب داعم للمؤسسة العسكرية وأبناء الجيش العراقي بكل صنوفه، ويعمل على تشريع القوانين اللازمة التي تسهم في بنائها وتطويرها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب تلقته وكالة كل العراق الاخبارية [اين] أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، زار وزارة الدفاع، وكان في استقباله وزير الدفاع نجاح الشمري وعددٌ من القادة والضباط".وقال الحلبوسي إن "مجلس النواب داعم للمؤسسة العسكرية وأبناء الجيش العراقي بكل صنوفه، ويعمل على تشريع القوانين اللازمة التي تسهم في بنائها وتطويرها"، مؤكدا تلبية احتياجاتها من خلال تعزيز تخصيصاتها في الموازنة القادمة".وأضاف أن "زيارته جاءت تعبيرا لهذا الدعم، وأن هناك إجماعاً وطنياً برفض جميع محاولات النيل منه ومن بطولاته، وأن الانتقاص من تضحياته تمثل إساءة لكل العراق".وتابع قائلا إن "الجيش العراقي الذي سطَّر تاريخه بمعارك الدفاع عن الوطن، وحقق الانتصار العظيم في مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم كله، والذي مثَّل كل العراقيين بكل انتماءاتهم؛ يستحق كلَّ الإجلال والتقدير".ومن جهته قدَّم وزير الدفاع شكره "لرئيس مجلس النواب على زيارته واهتمامه بالمؤسسة العسكرية ودعم منتسبيها"، مؤكدا أن "أبناء القوات المسلحة سيبقون صمام الأمان وحائط الصد المنيع الذي تستند إليه الدولة العراقية ويحتمي خلفه الشعب بكل أطيافه".

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