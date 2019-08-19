وزير الدفاع يبحث مع السفير الالماني في بغداد التعاون العسكري بين البلدين

2019/08/19 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الاثنين، مع السفير الألماني لدى بغداد سيريل نان التعاون العسكري بين البلدين.جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع للسفير في مقر الوزارة.وذكر بيان لمكتبه، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان” الشمري اكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب […]

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