مدير الحبانية يكشف عن دور الخنجر وقياديين بداعش وساحات الاعتصام بالحملة ضد عرض الأزياء

2019/08/19 | 18:01

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بغداد اليوم- الانبار

كشف مدير مدينة الحبانية بمحافظة الأنبار مؤيد مشوح، الاثنين، عن دور لزعيم المشروع العربي خميس الخ...





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