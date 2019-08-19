الحشد الشعبي يعزز خط الصد والدفاعات الامامية في خانقين بديالى

2019/08/19 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عززت قوات اللواء 28 في الحشد الشعبي سواتر التامين والدفاعات الخاصة بخط الصد ضد تنظيم داعش الارهابي في خانقين.وقال اعلام الحشد في بيان ان “هندسة لواء 28 قامت بتقوية السواتر الترابية من اجل تامين خط الصد المباشر ضد الدواعش في قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة ./انتهى

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