خبير امني يعلق على الاطاحة بأحد المقربين من زعيم 'داعش' في الانبار

2019/08/19 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الخبير الأمني فاضل ابو رغيف، الاثنين، على الاطاحة بأحد المقربين من زعيم تنظيم "داعش"، فيما اكد انه أشترك بمعارك التنظيم بالانبار وقتل العشرات من شبابها، كما اتسم بالقسوة و"العقيدة المطلقة".

وقال ابو رغيف في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شعبان ناصر أرزيك حمادي هوقيادي بديوان الجند لديه ابناء منهم من انفجر كانتحاري وآخر تم قتله وآخر خارج البلاد".وأضاف ابو رغيف، "أشترك بمعارك التنظيم الانبار وقتل العشرات من شباب الانبار، كما اشرف على الغزوات، وعلى تهجير أهل الانبار ومصادرة الدور، واتسم بالقسوة والعقيدة المطلقة".

يشار الى أن وزارة الدفاع أعلنت، اليوم الاثنين، عن الاطاحة باحد المقربين من زعين تنظيم "داعش" المدعو ابو بكر البغدادي في محافظة الانبار.





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