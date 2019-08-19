إخماد حريق في محال بمنطقة الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد

2019/08/19 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بوهان في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إنه تم "اخماد الحريق الذي انلد، اليوم، بأكثر من ٣٠ محل سندويج بنل بمشاركة ١٥ فرقة ضمن منطقة الشرطة الرابعة، كما تم ابعاد خطر النيران عن باقي المحلات والمنازل".وأضاف بوهان، أن "الحادث انتهى دون اي خسائر بشرية، واسبابه يتم تحديدها من خلال عمل خبير الادلة الجنائية الذي باشر مهامه بعد انتهاء الحادث".يذكر أن مصدرا امنيا أفاد بوقت سابق من، اليوم الاثنين، باندلاع حريق داخل 30 محلاً في سوق الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد.

انتهى.ص.هـ.ح.

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