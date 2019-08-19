بالصور.. العامري يلتقي في وزارة الدفاع بقادة الجيش العراقي

2019/08/19 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان في استقبال العامري وزير الدفاع نجاح الشمري وعدد من ضباط الجيش العراقي، والتقى رئيس تحالف الفتح في وزارة الدفاع بقادة الجيش العراقي، واصفا إياهم "شركاء النصر والتحرير". انتهى.ص.هـ.ح.

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