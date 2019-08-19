محمد علي الحوثي: الغدير هو نعمة ورسول الله لم يأت بدين ناقص

2019/08/19 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن “محمد علي الحوثي”، اليوم الاثنين، أن دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن الـ 17 تمزقت وتلاشت ولم يبقى إلا دولة أو دولتين.وقال الحوثي خلال كملة له خلال مسيرة يوم الولاية بالعاصمة صنعاء: إن الشعب اليمني وقف في مواجهة طغيان العدوان وإرهابه وها هو يقف شامخا أمام …

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