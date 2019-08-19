الديمقراطي الكردستاني: الأيام المقبلة ستشهد حلاً للمشاكل مع بغداد

2019/08/19 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حلاً للمشاكل وخاصة المتعلقة بالموازنة.

وقالت صبري في تصريح، إن زيارة وفد إقليم كردستان المرتقبة إلى بغداد ستكون استمرارا للوفود والزيارات السابقة بين بغداد وأربيل، من أجل التنسيق وتبادل الحوارات، خاصة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وأضافت صبري، أن اللجنة العليا المشكلة لحل المشاكل بين المركز والإقليم، تعمل بشكل مستمر لإيجاد حلول للمشاكل العالقة وفق أولويات يتم الاتفاق عليها، وخاصة ما يتعلق بالنفط والغاز والموازنة.

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