العامري خلال زيارته لوزارة الدفاع: ندعم الجيش العراقي الذي يبقى سور للوطن

2019/08/19 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أكد الأمين العام لمنظمة بدر ورئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري، اليوم الاثنين، أن الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وكافة صنوف القوات الامنية، هم ضمن منظومة واحدة وجميعنا ندعم هذه المنظومة، خصوصا الجيش الذي يبقى سورا للوطن.جاء ذلك خلال زيارته الى مقر وزارة الدفاع، وكان في استقباله وزير الدفاع […]

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