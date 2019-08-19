2019/08/19 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الاثنين، عن وجود تخصيص مالي يصل إلى 60 مليون دولار لإعادة تأهيل معمل سمنت الكوفة في محافظة النجف الاشرف.وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي ، إن “وزير المالية فؤاد حسين ابلغ لجنة العمل بتخصيص 60 مليون دولار لإعادة تأهيل معمل سمنت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تخصص 60 مليون دولار لإحياء معمل سمنت الكوفة المركز الخبري الوطني.

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