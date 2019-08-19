فاطمة ناعوت - المهرجان القومي لأبي العظماء السبعة

2019/08/19 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت في قديم الزمان، كان هناك أشقاءُ ستّةٌ: وجوهُهم نورٌ، دماؤهم خيوطٌ من الضياء، قلوبُهم من رحيق الزهر، وأجسادُهم من نسيج اللون والنغم.تفرّق الأشقاءُ إلى قسمين، فذهب كلُّ ثلاثةٍ في طريق.وجعلوا من الشقيقة الكبرى أمًّا، واتخذوا الشقيقَ الأكبر لهم أبًا.إنها عائلة "الفنون الرفيعة".رسم الإغريقُ الأوائلُ ملامحَ أفرادِ "العائلة السداسية" على النحو التالي: [المسرح - الموسيقي – الشعر | العمارة- الن......

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