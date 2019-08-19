2019/08/19 | 18:20

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بالصور ..



امانة بغداد: ازالة التجاوزات ضمن خمسة قواطع بلدية

الاثنين

19

أب

2019 :

06:16 pm

10

اعلنت امانة بغداد ،الاثنين، عن حملة لازالة التجاوزات ضمن خمسة قواطع

بلدية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وذكرت الامانة في بيان، إن" ملاكاتها في بلدية الغدير قامت بحملة

ازالت خلالها العديد من التجاوزات تضمنت مخالفات بنائية وأكشاك وبسطات

وغيرها من التجاوزات عن شارع المصرف والمحلة 736 ضمن منطقة البلديات

شرقي بغداد".واضاف ان "بلدية الكرادة قامت هي الاخرى بحملة ازالت خلالها دور

متجاوزة شيدت على ارض حكومية والمسماة بارض شركة الزوراء ضمن قاطع

الزعفرانية جنوب شرق بغداد ".واشارت الى قيام بلدية المنصور بـ"حملة كبيرة لازالة التجاوزات

المتمثلة بحظائر الاغنام والمسقفات الخاصة بها ضمن عدة مناطق ابرزها

المناطق الزراعية ومحاذاة السكة في حي العدل بالاضافة الى ازالة أكشاك

ومسقفات ضمن سوق غازي وسيد الحليب شمال غرب بغداد ".ولفتت الامانة الى ان" بلدية الرشيد اطلقت هي الاخرى حملة ازالت

خلالها التجاوزات عن منطقة شهداء السيدية حيث قامت بازالة تجاوزات على

ارض حكومية بالاضافة الى ازالة التجاوزات ضمن المحلة 831 جنوب بغداد

".واشار البيان الى ان"بلدية الدورة ازالت تجاوزات تمثلت بأساسات حاول

من خلالها ضعاف النفوس تشييد أبنية سكنية على ارض زراعية ضمن المحلة

822 ما دعا الكوادر البلدية القيام بحملة ازالت خلالها الأساسات

والتحذير من التجاوز على الارض المذكورة".

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