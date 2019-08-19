2019/08/19 | 18:20

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البياتي يعلن افتتاح شارع ابي غريب ذهاباً وإياباً

اعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن

محمد البياتي جاهزية شارع ابي غريب ذهابا وايابا بواقع سايدين أمام

تنقل المواطنيين والعجلات .

وقال البياتي , بجهود مباركة يقف وراءها حب الوطن والشعب لتقديم كل

ما ينفع المواطن تم اكمال جاهزية شارع ابي غريب امام تنقل المواطنين

والعجلات والذي بدوره سيقلل من الزخم المروري الحاصل في المنطقة

وسيقلل العبئ عن المواطنين .

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار القائد العام للقوات المسلحة رئيس

الوزراء عادل عبد المهدي بفتح الطرق والشوارع الرئيسة في العاصمة

بغداد بعد تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ فيها .

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