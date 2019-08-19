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شاهد بالفيديو.. بغداد | دعوات لتسليح الدفاع الجوي الوطني بمنظومات متطورة


شاهد بالفيديو.. بغداد | دعوات لتسليح الدفاع الجوي الوطني بمنظومات متطورة
2019/08/19 | 18:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: JbpN_zCLwps

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