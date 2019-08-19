وفاة شاب بعد موقف بطولي في ديالى

2019/08/19 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} توفي شاب من أهالي محافظة ديالى بعد موقف بطولي خلال دهس طبيبة في منطقة السادة.

وذكر مصدر امني لمراسل {الفرات نيوز} ان" شاباً توفي بعد عمل شهم وبطولي، حيث وقعت حادثة دهس لطبيبة في منطقة السادة فقام بمطاردة الجاني لمسافة طويلة وتسجيل رقم العجلة وتسليمه لمفرزة النجدة".وأشار الى انه" بسبب الجري لمسافة طويلة تعرض الفقيد الى حالة إجهاد حاد في القلب ونقل الى المستشفى وفارق الحياة".انتهىبواسطة: مصطفى الجوراني

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