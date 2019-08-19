كردستان تحظر السفر على من في ذمتهم مبالغ كبيرة للحكومة

2019/08/19 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوزؤ قررت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان حظر السفر على من في ذمتهم مبالغ كبيرة من الضرائب.

وذكرت الوزارة في بيان" انها وجهت اليوم الاثنين، كتابا رسميا الى مديريات الضرائب والمديرية العامة لنقل الملكيات، يمنع سفر من في ذمتهم مبالغ للضرائب غير مسددة".وأوضحت المالية ان" قرارا يستند على قرار لوزارة الداخلية في اقليم كردستان يحمل الرقم 9751 ويمنع السفر على كل من في ذمته اموال للحكومة".انتهى

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