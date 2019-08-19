إيران تعلن تصدير 630 ألف طن من السلع إلى العراق في 4 أشهر

2019/08/19 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلن مدير مصلحة الجمارك بمحافظة إيلام غرب ايران روح الله غلامي، الاثنين، تصدير 630 ألف طن من السلع إلى العراق عبر منفذ مهران خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري.وقال غلامي، في تصريح تابعته /المعلومة /، إنّ “منفذ مهران يعد ضمن المنافذ المهمة على صعيد البلاد إذ تجتازه يومياً نحو 400 شاحنة […]

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