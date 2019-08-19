2019/08/19 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

اعلنت

مديرية بلدية البصرة، الاثنين، رفع الكتل الكونكريتية من محيط الدوائر الحكومية

وسط البصرة.

وقال

اعلام المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مديرية

بلدية البصرة قامت برفع جميع الصبات الكونكريتية من امام الدوائر الحكومية في

منطقة المعقل وسط البصرة”.

واشار

الى ان رفع الكتل شمل ايضا “مستشفى الموانئ العام”.

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