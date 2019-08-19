المانيا تؤكد ان تضحيات العراقيين المميزة أسهمت في ترسيخ دعائم السلام بالعالم

2019/08/19 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المانيا ان تضحيات العراقيين المميزة أسهمت في ترسيخ دعائم السلام بالعالم .واشار بيان لوزارة الدفاع , الى ان وزيرها نجاح الشمري التقى اليوم الاثنين في مقر الوزارة السفير الألماني سيريل نان وبحث معه التعاون العسكري بين البلدين “.وأكدا خلال اللقاء , ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب وكافة المجالات “.[…]

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