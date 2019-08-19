حسن سالم :عودة العوائل النازحة الى جرف النصر…عودة للارهاب مجددا

2019/08/19 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم من عودة الارهاب مجددا الى مناطق شمالي بابل والمناطق المحيطة بها من خلال عودة العوائل الارهابية الداعشية الى مناطق جرف النصر.وقال في تصريح نقله مكتبه الاعلامي اليوم ان: اغلب العوائل النازحة من منطقة جرف النصر هي متورطة بالارهاب وقد ارتكبت جرائم بشعه بحق ابناء الشعب العراقي […]

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