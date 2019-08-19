العامري خلال زيارته لوزارة الدفاع: الحشد الشعبي يعمل كفريق واحد مع الجيش

2019/08/19 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد الأمين العام لمنظمة بدر رئيس تحالف البناء هادي العامري،اليوم الاثنين ،على ضرورة دعم الجيش العراقي باعتباره سوراً للوطن.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في

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