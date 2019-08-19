تحرير طفل مختطف واعتقال العصابة شمالي بغداد

2019/08/19 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال عصابة خطف وتحرير طفل مختطف في منطقة الشعب شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث إن "قوة امنية تمكنت،

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