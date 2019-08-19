2019/08/19 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد ،الاثنين، عن حملة لازالة التجاوزات ضمن خمسة قواطع بلدية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: ازالة التجاوزات ضمن خمسة قواطع بلدية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد: ازالة التجاوزات ضمن خمسة قواطع بلدية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).