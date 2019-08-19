العمل النيابية: المالية خصصت 60 مليون دولار لإعادة تأهيل معمل سمنت الكوفة

2019/08/19 | 18:28

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بغداد :سومر نيوز

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الاثنين، عن وجود تخصيص مالي يصل إلى 60 مليون دولار لإعادة...

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