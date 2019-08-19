2019/08/19 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

تمكن طيران الجيش، الاثنين، من إحراق عجلة تابعة لداعش الارهابي في الانبار.

وذكر بيان لخلية الاعلا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( طيران الجيش يحرق عجلة تابعة للإرهابيين في ألانبا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( طيران الجيش يحرق عجلة تابعة للإرهابيين في ألانبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).