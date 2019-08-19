تركيا تبيع أكثر من مليار متر مربع لسد عجز الموازنة

2019/08/19 | 18:28

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متابعة :سومر نيوز

أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت بيع 245 ألفًا و337...

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