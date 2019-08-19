2019/08/19 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية في مجلس بغداد، الاثنين، عن وجود أكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل في العاصمة بغداد، مبينة انه بينهم 5 ألاف من حملة الشهادات العليا.وقالت رئيس اللجنة هدى جليل في تصريح صحفي ، ان “العاصمة بغداد باتت الأعلى نسبة في عدد العاطلين عن العمل بسبب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على عدد العاطلين عن العمل في بغداد ؟ المركز الخبري الوطني.

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