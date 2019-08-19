العامري لوزير الدفاع: ندعم الجيش

2019/08/19 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، أن الحشد الشعبي يعمل

كفريق واحد مع الجيش العراقي الذي قاتلنا معه ودمائنا امتزجت في معارك

التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية.جاء ذلك خلال زيارته الى مقر وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، وكان في

استقباله وزير الدفاع نجاح الشمري، وكبار الضباط في الوزارة.وذكر بيان لوزارة الدفاع، انه" جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع

الأمنية".وأكد العامري، خلال الزيارة أن" الجيش العراقي والشرطة الاتحادية

والحشد الشعبي وكافة صنوف القوات الامنية، هم ضمن منظومة واحدة

وجميعنا ندعم هذه المنظومة، خصوصا الجيش الذي يبقى سورا للوطن".

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