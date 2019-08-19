2019/08/19 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت النائب داليا فرهاد آغا سليڤاني عضوة مجلس النواب العراقي عن قضاء زاخو مع مديرة مكتب مجلس النواب في القضاء السيدة وعود حكمت وبرفقة عدد من موظفي المكتب اليوم الإثنين مقر الفرع الثامن للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكان في استقبالهم السيد علي تتر مسؤول الفرع مع كوادر الحزب، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والمواضيع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب داليا سليڤاني تبحث مع مسؤول الفرع الثامن للديمقراطي الكوردستاني تعزيز التعاون المشترك مع مجلس النواب وتطوير الخدمات في زاخو وكالة صدى الاعلام للانباء.

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