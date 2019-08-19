English | كوردى

بالصور.. غسل أروقة وتعطير ضريح الإمام علي {ع} بمناسبة عيد الغدير


بالصور.. غسل أروقة وتعطير ضريح الإمام علي {ع} بمناسبة عيد الغدير
2019/08/19 | 19:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالصور..

غسل أروقة وتعطير ضريح الإمام علي {ع} بمناسبة عيد الغدير

تأریخ التحریر: : 2019/8/19 19:20

• 29 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. غسل أروقة وتعطير ضريح الإمام علي {ع} بمناسبة عيد الغدير) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. غسل أروقة وتعطير ضريح الإمام علي {ع} بمناسبة عيد الغدير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).

كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا