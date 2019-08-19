2019/08/19 | 19:24

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بالصور..



غسل أروقة وتعطير ضريح الإمام علي {ع} بمناسبة عيد الغدير

تأریخ التحریر: : 2019/8/19 19:20

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