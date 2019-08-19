أطباء ينجحون في إزالة 64 كرة مغناطيسية من أمعاء طفل صيني

2019/08/19 | 19:25

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أصيب أطباء صينيون بالصدمة بعد اكتشاف

64 كرة مغناطيسية في أمعاء طفل يشكو من ألم في المعدة.

وعانى الطفل الصيني (6 سنوات)، والذي

لم يُكشف عن اسمه من آلام حادة في المعدة ونُقل إلى أقرب مستشفى، وهناك أجرى أطباء

الأطفال أشعة سينية كشفت عن مفاجأة صادمة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“

البريطانية، فقد كشفت الأشعة عن وجود 64 كرة مغناطيسية صغيرة داخل بطنه.

وذكرت تقارير الإعلام المحلي، أن الصبي

ابتلع الكرات التي اشترتها له والدته ليلعب بها، وبعد اكتشاف الكرات، خضع الطفل

لجراحة طارئة استمرت 3 ساعات لإزالتها من أمعائه.

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