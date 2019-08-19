2019/08/19 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن طيران الجيش الباسل، اليوم الاثنين، من تدمير عجلة للإرهابيين في وادي حوران بالانبار.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان وتلقته وكالة صدى، انه” وفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة، تمكن طيران الجيش وخلال تفتيش وادي حوران من احراق عجلة متروكة للارهابيين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الجيش يدمر عجلة للارهابيين في وادي حوران وكالة صدى الاعلام للانباء.

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