شرطة الاحداث: حملاتنا مستمرة على الكوفيهات ويتحمل صاحب الكوفي مسؤولية دخول الاحداث

2019/08/19 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وصف مدير شرطة الاحداث العميد عدنان حمود، الكافيهات بـ"بؤرة فساد الأحداث".

وقال حمود ان" شرطة الاحداث احدى الدوائر الأمنية التابعة لقيادة شرطة بغداد تعنى

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