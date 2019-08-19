أثناء سباحته.. غرق شخص في النهر شرقي بغداد

2019/08/19 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن شخصا لقي مصرعه غرقا اثناء سباحته في النهر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث إن "شخص لقي مصرعه

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