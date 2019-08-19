ايران تعلن تفكيك اكبر عصابة لتهريب المخدرات

2019/08/19 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الامن الايرانية، الاثنين، عن تفكيك اكبر عصابة لتهريب المخدرات بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد.واوضح بيان لوزارة الامن، بحسب وكالة “فارس”، إنه “من خلال الاجراءات المخابراتية والعملانية تمكن رجال الامن في محافظة هرمزكان من رصد وتفكيك اكبر عصابة عائلية لتهريب المخدرات بجنوب البلاد مكونة من 4 اشقاء كانت تقوم بنقل شحنات كبيرة من المخدرات

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